На подлете к Москве 3 июля силы ПВО обезвредили 27 беспилотников ВСУ

Силы ПВО 3 июля обезвредили 27 украинских БПЛА, летевших на Москву На подлете к Москве 3 июля силы ПВО обезвредили 27 беспилотников ВСУ

Москва4 июл Вести.В пятницу, 3 июля, российские силы противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили в общей сложности 27 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших в сторону Москвы, следует из данных, которые опубликованы в канале мэра столицы Сергея Собянина в мессенджере MAX.

Подробности отражения вражеских воздушных атак градоначальник не привел, лишь отметив, что на местах падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.

На фоне ликвидации украинских беспилотников на подлете к Москве неоднократно в целях безопасности вводились ограничения на полеты в аэропортах московского авиаузла – Внуково, Домодедово и Жуковский.

На данный момент, согласно информации пресс-службы Росавиации, опубликованной в MAX, усиленные меры безопасности продолжают действовать во Внуково и Домодедово, которые принимают и отправляют самолеты по согласованию с соответствующими органами.