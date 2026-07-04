Москва4 июлВести.Ночью 4 июля силы противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили еще пять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые были направлены на Москву. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
Пять БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломковотчитался градоначальник в своем канале на платформе MAX
Ранее 4 июля Собянин сообщал об уничтожении одного вражеского БПЛА. Таким образом с начала суток силы ПВО нейтрализовали уже шесть воздушных целей ВСУ. В пятницу, 3 июля, на подступах к столице были уничтожены 27 украинских беспилотников.