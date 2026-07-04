Собянин сообщил о ликвидации еще пяти беспилотников, летевших на Москву

На подлете к Москве обезврежены еще пять украинских БПЛА Собянин сообщил о ликвидации еще пяти беспилотников, летевших на Москву

Москва4 июл Вести.Ночью 4 июля силы противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили еще пять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые были направлены на Москву. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Пять БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков отчитался градоначальник в своем канале на платформе MAX

Ранее 4 июля Собянин сообщал об уничтожении одного вражеского БПЛА. Таким образом с начала суток силы ПВО нейтрализовали уже шесть воздушных целей ВСУ. В пятницу, 3 июля, на подступах к столице были уничтожены 27 украинских беспилотников.