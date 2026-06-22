Собянин сообщил об уничтожении 59 беспилотников ВСУ на подлете к Москве

Средства ПВО ликвидировали 59 украинских беспилотников, летевших на Москву Собянин сообщил об уничтожении 59 беспилотников ВСУ на подлете к Москве

Москва22 июн Вести.В ночь на 22 июня российские силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили массированную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые были направлены для удара по Москве. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в общей сложности нейтрализованы 59 вражеских воздушных целей.

В период атаки БПЛА в целях безопасности были полностью запрещены полеты во всех аэропортах столичного авиаузла – Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский. В Шереметьево объявлялась воздушная тревога. В настоящее время воздушные гавани возобновили обслуживание авиарейсов.