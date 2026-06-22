Пассажиров в аэропорту Шереметьево предупредили о воздушной тревоге из-за БПЛА Воздушная тревога из-за БПЛА объявлена в аэропорту Шереметьево

Москва22 июн Вести.В аэропорту Шереметьево объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.

Продолжается действие мероприятий при введении сигнала "Воздушная тревога" (угроза атаки БПЛА). Просим пассажиров сохранять спокойствие, отойти от окон, пройти в закрытые зоны терминалов и оставаться в безопасных зонах и местах укрытия, следуя указаниям сотрудников аэропорта говорится в официальном канале аэропорта в мессенджере MAX

Администрация воздушной гавани предупредила, что возможны корректировки в расписании полетов. "В связи с мерами по обеспечению безопасности полетов пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию", — пояснила пресс-служба аэропорта.

Ранее ночью 22 июня в аэропорту Шереметьево были полностью запрещены полеты. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об уничтожении более 30 украинских беспилотных летательных аппаратов, которые были направлены на Москву.