В аэропорту Шереметьево отменили воздушную тревогу Воздушная тревога отменена в аэропорту Шереметьево

Москва22 июн Вести.В столичном аэропорту Шереметьево отменена воздушная тревога в связи с угрозой атаки украинскиз беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Завершено действие сигнала "Воздушная тревога" (угроза атаки БПЛА). Сотрудники аэропорта возвращаются на рабочие места. Службы аэропорта Шереметьево организованно сопровождают пассажиров из укрытий. Открыты паркинги терминалов для допуска пассажиров в здание аэровокзала уточняется в канале авиагавани в мессенджере MAX

В администрации аэропорта также отметили, что в терминалах возобновляется обслуживание пассажиров, однако при этом сохраняется действие сигнала "Ковер", который предполагает запрет на использование воздушного пространства.

Режим воздушной тревоги в Шереметьево действовал почти 50 минут на фоне атаки украинских БПЛА. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации 58 вражеских беспилотников, которые были направлены на Москву.