Воздушная тревога отменена в Севастополе В Севастополе отменена воздушная тревога

Москва12 июл Вести.Воздушная тревога из-за атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отменена на территории Севастополя. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Отбой воздушной тревоги проинформировал он своем канале в мессенджере MAX

Сообщение о сигнале тревоги Развожаев опубликовал 12 июля в 0.36. Таким образом атака на Севастополь продолжалась почти 3 часа – до 3.35.

В этот период стало известно о вынужденном прекращении электроснабжения города. Губернатор также проинформировал, что силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы обезвредили четыре украинских БПЛА.