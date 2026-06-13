В Севастополе отменена воздушная тревога, которая продлилась почти 5,5 часа Воздушная тревога в Севастополе продлилась почти 5,5 часа

Москва13 июн Вести.На территории Севастополя отменена воздушная тревога, которая объявлялась из-за атаки со стороны вооруженных формирований Украины. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Отбой воздушной тревоги! проинформировал руководитель Севастополя в своем канале в мессенджере MAX

Воздушная тревога в Севастополе продлилась в общей сложности почти 5,5 часа – с 23.49 мск 12 июня с 40-минутным перерывом до 5.42 мск 13 июня. За время ее действия губернатор Развожаев сообщал, что силы противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные огневые группы отражают воздушные атаки ВСУ.