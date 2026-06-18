Число сбитых на подлете к Москве БПЛА увеличилось до 22 штук Силы ПВО сбили 22 украинских БПЛА, летевших на Москву

Москва18 июн Вести.Силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили еще семь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), направленных вооруженными формированиями киевского режима для удара по Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Снобянин.

Сбиты семь беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков отчитался градоначальник в своем канале в мессенджере MAX

Ранее Собянин сообщал о ликвидации на подлете к Москве 15 вражеских БПЛА. Таким образом, 18 июня силы ПВО нейтрализовали на подступах к столице 22 беспилотника ВСУ.

Ранее ночью 18 июня Росавиация в целях безопасности приостановила полеты во всех аэропортах московского авиаузла.