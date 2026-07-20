Количество сбитых БПЛА на подлете к Москве увеличилось до 15

Силы ПВО сбили в общей сложности 15 украинских БПЛА, летевших к Москве Количество сбитых БПЛА на подлете к Москве увеличилось до 15

Москва20 июл Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку еще семи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые были направлены украинскими вооруженными формированиями для удара по российской столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Уничтожены семь беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков отметил градоначальник в своем канале на платформе MAX, но не уточнил подробности отражения атаки

Ранее ночью 20 июля Собянин сообщил об уничтожении восьми украинских БПЛА на подлете к Москве. Таким образом на подступах к столице были сбиты в общей сложности 18 вражеских воздушных целей.