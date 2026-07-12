Москва12 июлВести.Утром 12 июля силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку пяти украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые были направлены для удара по Москве. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
Силами ПВО Минобороны уничтожены пять БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломковпроинформировал градоначальник в своем канале в мессенджере MAX
Ранее 12 июля на территории Московской области был объявлен режим беспилотной опасности.