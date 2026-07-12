Собянин сообщил об уничтожении пяти БПЛА, летевших на Москву

На подлете к Москве силы ПВО сбили пять украинских БПЛА Собянин сообщил об уничтожении пяти БПЛА, летевших на Москву

Москва12 июл Вести.Утром 12 июля силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку пяти украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые были направлены для удара по Москве. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Силами ПВО Минобороны уничтожены пять БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков проинформировал градоначальник в своем канале в мессенджере MAX

Ранее 12 июля на территории Московской области был объявлен режим беспилотной опасности.