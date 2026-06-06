Собянин сообщил о ликвидации четырех украинских БПЛА, летевших на Москву

На подлете к Москве силы ПВО сбили четыре украинских БПЛА Собянин сообщил о ликвидации четырех украинских БПЛА, летевших на Москву

Москва6 июн Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), которые были направлены в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Силами ПВО Минобороны уничтожены четыре беспилотника, летевших на Москву проинформировал градоначальник в своем канале в мессенджере MAX

Мэр уточнил, что в настоящее время на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб. Другие подробности вражеской воздушной атаки не приводятся.

Ранее сообщалось, что 5 июня силы ПВО обезвредили 13 вражеских беспилотников, летевших на Москву.