Москва30 июнВести.Утром 30 июня российские силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали еще четыре украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), направленных в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служботметил градоначальник в своем канале в мессенджере MAX
Ранее 30 июня мэр Москвы информировал о ликвидации 46 беспилотников ВСУ, летевших на Москву. Таким образом, на подступах к столице средствами ПВО уничтожено 50 вражеских воздушных целей.