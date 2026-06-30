Силы ПВО уничтожили на подлете к Москве 50 украинских беспилотников

Собянин сообщил об уничтожении 50-го украинского БПЛА, летевшего на Москву Силы ПВО уничтожили на подлете к Москве 50 украинских беспилотников

Москва30 июн Вести.Утром 30 июня российские силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали еще четыре украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), направленных в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб отметил градоначальник в своем канале в мессенджере MAX

Ранее 30 июня мэр Москвы информировал о ликвидации 46 беспилотников ВСУ, летевших на Москву. Таким образом, на подступах к столице средствами ПВО уничтожено 50 вражеских воздушных целей.