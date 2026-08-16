До 89 возросло число сбитых на подлете к Москве украинских БПЛА

Собянин сообщил об уничтожении 89 украинских БПЛА, летевших к Москве До 89 возросло число сбитых на подлете к Москве украинских БПЛА

Москва16 авг Вести.Еще 13 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые были направлены для удара по российской столице, обезврежены силами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

13 БПЛА, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны отметил глава мегаполиса в мессенджере MAX, добавив, что на месте падения обломков вражеских беспилотников работают специалисты экстренных служб

Ранее ночью 16 августа Собянин проинформировал об уничтожении на подлете к Москве 76 БПЛА. Таким образом на подступах к столице нейтрализованы в общей сложности 89 украинских беспилотников.