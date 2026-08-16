Собянин сообщил о ликвидации 38 беспилотников ВСУ, летевших на Москву

Почти 40 украинских БПЛА уничтожены на подлете к Москве Собянин сообщил о ликвидации 38 беспилотников ВСУ, летевших на Москву

Москва16 авг Вести.Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку еще 18 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые двигались в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб отметил глава мегаполиса в своем канале на платформе MAX, но не привел подробности отражения вражеской атаки

Ранее 16 августа Собянин информировал об уничтожении 20 украинских БПЛА на подлете к Москве. Таким образом силы ПВО ликвидировали в общей сложности 38 беспилотников ВСУ.