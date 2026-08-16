Число сбитых БПЛА на подлете к Москве возросло до 20 Собянин: сбиты 20 украинских БПЛА, летевших на Москву

Москва16 авг Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще 13 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые украинские вооруженных формирования направили в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем канале на платформе MAX.

Атака еще пяти БПЛА отражена силами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб отметил градоначальник, добавив позже данные о ликвидации еще восьми беспилотников

Ранее 16 августа Собянин сообщал об уничтожении семи украинских БПЛА на подлете к Москве. Таким образом силы ПВО сбили в общей сложности уже 20 вражеских воздушных целей.