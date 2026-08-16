Число сбитых на подлете к Москве украинских БПЛА превысило 100 Силы ПВО уничтожили 105 украинских БПЛА, летевших к Москве

Москва16 авг Вести.Ночью 16 августа российские силы противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили еще 16 вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые были направлены для удара по российской столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале на платформе MAX.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб уточнил столичный градоначальник, но не привел подробностей отражения вражеской атаки

Ранее ночью 16 августа Собянин сообщал о ликвидации на подлете к Москве 89 БПЛА. Таким образом на подступах к российской столице силами ПВО обезврежены в общей сложности 105 беспилотников ВСУ.