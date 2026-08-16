Москва16 авгВести.Ночью 16 августа силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали еще 12 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые направлялись к Москве. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
12 БПЛА уничтожены ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломковуточнил градоначальник в своем канале в мессенджере MAX
Ранее ночью 16 августа Собянин сообщал о ликвидации 38 украинских БПЛА, летевших на Москву. Таким образом силы ПВО обезвредили на подступах к столице в общей сложности 50 вражеских беспилотников.