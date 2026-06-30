Еще 10 украинских БПЛА нейтрализованы на подлете к Москве На подлете к Москве сбили 21 украинский БПЛА

Москва30 июн Вести.Утром 30 июня силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще 10 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), направленных украинскими вооруженными формированиями для удара по Москве. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем канале на платформе MAX.

Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков отметил глава мегаполиса, не уточнив подробностей отражения атаки

Ранее 30 июня Собянин проинформировал об уничтожении 11 украинских БПЛА на подлете к столице. Таким образом с начала суток количество сбитых вражеских воздушных целей увеличилось до 21.