Москва6 июнВести.Силы и средства противовоздушной обороны уничтожили еще один украинский беспилотник, летевший в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.
Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москвунаписал градоначальник в мессенджере MAX в 10.24
Таким образом, с начала суток 6 июня на подлете к российской столице ликвидировали 10 вражеских дронов.
На местах падения обломков работают представители оперативных и экстренных служб.
Массированной атаке беспилотных летательных аппаратов подверглись также город Санкт-Петербург и Ленинградская область.