На подлете к Москве уничтожен еще один вражеский БПЛА

До 10 выросло число вражеских БПЛА, уничтоженных на подлете к Москве На подлете к Москве уничтожен еще один вражеский БПЛА

Москва6 июн Вести.Силы и средства противовоздушной обороны уничтожили еще один украинский беспилотник, летевший в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву написал градоначальник в мессенджере MAX в 10.24

Таким образом, с начала суток 6 июня на подлете к российской столице ликвидировали 10 вражеских дронов.

На местах падения обломков работают представители оперативных и экстренных служб.

Массированной атаке беспилотных летательных аппаратов подверглись также город Санкт-Петербург и Ленинградская область.