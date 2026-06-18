На подлете к Москве уничтожены еще 10 украинских БПЛА

На подлете к Москве сбиты еще 10 вражеских БПЛА На подлете к Москве уничтожены еще 10 украинских БПЛА

Москва18 июн Вести.Российские военные сбили еще 10 украинских беспилотных летательных аппаратов, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Всего с начала суток 18 июня в черте региона сбито более 190 дронов противника. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Враг предпринимает попытки атаки с раннего утра. По словам Собянина, обломки дронов упали на территории ТЦ "Садовод" — зафиксированы незначительные повреждения одного из зданий. Также нескольким беспилотникам удалось достичь МНПЗ — о последствиях не уточнялось.

Атакам подверглась и Московская область. Губернатор Андрей Воробьев заявил о множественных повреждениях в разных муниципалитетах.