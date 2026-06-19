До 35 выросло число дронов, сбитых за день на подлете к Москве

До 35 выросло число БПЛА, сбитых за день на подлете к Москве До 35 выросло число дронов, сбитых за день на подлете к Москве

Москва19 июн Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к столице уничтожили 10 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Всего за 1,5 часа в столичном регионе российские военные отразили атаку 35 вражеских дронов. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Накануне Москва и Московская область подверглись одной из самых массированных украинских атак с начала 2026 года — на подлете к столице было уничтожено около 194 вражеских БПЛА. Обломки дронов упали на территории ТЦ "Садовод", ТЦ "Белая дача", также нескольким беспилотникам удалось достичь МНПЗ. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в результате террористической агрессии погибла 8-летняя девочка. Накануне сообщалось о 17 пострадавших мирных жителях, также были зафиксированы значительные повреждения в разных муниципалитетах.