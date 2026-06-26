На подлете к Москве силы ПВО отразили атаку 45 беспилотников ВСУ

Количество сбитых украинских БПЛА, летевших на Москву, выросло до 45 На подлете к Москве силы ПВО отразили атаку 45 беспилотников ВСУ

Москва26 июн Вести.Утром 26 июня средствами противовоздушной обороны (ПВО) отражена атака еще шести украинских беспилотных летательных аппаратов, направленных в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

ПВО Минобороны сбили шесть беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков отметил глава мегаполиса в своем канале в мессенджере MAX, не раскрыв деталей отражения атаки

Ранее в течение ночи и утра 26 июня Собянин сообщал о ликвидации 39 украинских БПЛА, летевших на Москву. Таким образом, с начала суток силы ПВО обезвредили на подступах к столице в общей сложности 45 вражеских воздушных целей.