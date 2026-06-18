Количество сбитых БПЛА на подлете к Москве возросло до 42-х

Силы ПВО нейтрализовали 42 украинских БПЛА, летевших на Москву Количество сбитых БПЛА на подлете к Москве возросло до 42-х

Москва18 июн Вести.Силами и средствами противовоздушной обороны (ПВО) на подступах к Москве сбиты еще девять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), направленных со стороны вооруженных формирований Украины. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Уничтожены еще девять БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков доложил градоначальник, не уточнив подробности отражения атаки

Ранее Собянин сообщал, что украинские беспилотники атаковали Московский нефтеперерабатывающий завод. Кроме того, обломки сбитых БПЛА повредили одно из зданий торгового центра "Садовод".

До этого мэр столицы информировал о ликвидации 33-х вражеских воздушных целей. Таким образом, 18 июня на подлете к Москве силы ПВО уничтожили в общей сложности 42 БПЛА.