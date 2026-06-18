Москва18 июн Вести.Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ). Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Силы ПВО продолжают отражать массовую атаку. Нескольким беспилотникам удалось достичь МНПЗ. Принимаются меры к ликвидации последствий проинформировал градоначальник в своем канале в мессенджере MAX

Ранее 18 июня Собянин сообщил о ликвидации на подлете к Москве 33-х вражеских беспилотников. В результате атак обломками БПЛА повреждено одно из зданий торгового центра "Садовод", пострадавших нет.