Москва18 июнВести.Пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе, которой произошел в результате попадания БПЛА, в основном локализован, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Сейчас ведется тушение оставшегося очага, добавил столичный мэр.
Пожар, возникший в результате попадания БПЛА в МНПЗ, в основном локализован... На заводе пострадавших нетговорится в сообщении
О том, что несколько украинских БПЛА ударили по МНПЗ Собянин сообщил около 06.00 мск. Всего за прошедшую ночь и утро, по его данным, средства ПВО уничтожили более 190 беспилотников.