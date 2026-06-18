Собянин сообщил о локализации пожара на МНПЗ Собянин: пожар на МНПЗ в основном локализован

Москва18 июн Вести.Пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе, которой произошел в результате попадания БПЛА, в основном локализован, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Сейчас ведется тушение оставшегося очага, добавил столичный мэр.

Пожар, возникший в результате попадания БПЛА в МНПЗ, в основном локализован... На заводе пострадавших нет говорится в сообщении

О том, что несколько украинских БПЛА ударили по МНПЗ Собянин сообщил около 06.00 мск. Всего за прошедшую ночь и утро, по его данным, средства ПВО уничтожили более 190 беспилотников.