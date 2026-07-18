Москва18 июл Вести.Российские военнослужащие уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат, летевший в сторону Москвы. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Отражена атака одного беспилотника... На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Ранее он писал, что с 20.30 мск 17 июля в направлении Московского региона летело более 370 беспилотников, большая часть из которых была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах; также 64 украинских дрона были уничтожены на подлете к Москве.