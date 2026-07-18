Москва18 июлВести.Более 370 украинских беспилотников летело в направлении Московского региона, большинство было сбито на дальних подступах, сообщил в своем MAX-канале мэр столицы Сергей Собянин.
С 20.30 по московскому времени пятницы в направлении Московского региона летело более 370 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступахнаписал градоначальник
Он добавил, что 64 вражеских БПЛА уничтожены на подлете к Москве.
Всего с начала суток ПВО сбили 55 беспилотников, атаковавших столицу.