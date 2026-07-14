Москва14 июлВести.В направлении Москвы и области за последние 24 часа летели 340 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
Он отметил, что большинство из них были ликвидированы на дальних подступах, более 50 вражеских дронов сбили на подлете к городу.
За последние сутки в направлении Московского региона летело 340 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. Более 50 вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москвенаписал Собянин в мессенджере МАХ
На местах падения обломков БПЛА работают представители оперативных и экстренных служб.