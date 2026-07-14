Собянин: за последние сутки в направлении Московского региона летели 340 БПЛА

Собянин рассказал об атаках украинских БПЛА на Москву за последние сутки Собянин: за последние сутки в направлении Московского региона летели 340 БПЛА

Москва14 июл Вести.В направлении Москвы и области за последние 24 часа летели 340 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что большинство из них были ликвидированы на дальних подступах, более 50 вражеских дронов сбили на подлете к городу.

За последние сутки в направлении Московского региона летело 340 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. Более 50 вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве написал Собянин в мессенджере МАХ

На местах падения обломков БПЛА работают представители оперативных и экстренных служб.