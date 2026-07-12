Попытка атаки дронов на Москву стала одной из крупнейших за несколько лет

Попытка атаки беспилотников на Москву стала одной из крупнейших за несколько лет Попытка атаки дронов на Москву стала одной из крупнейших за несколько лет

Москва12 июл Вести.Попытка атаки беспилотных летательных аппаратов на Москву, предпринятая противником за последние сутки, стала одной из крупнейших за несколько лет. Об этом сообщает ТАСС, основываясь на данных, опубликованных мэром столицы Сергеем Собяниным.

Глава города сообщал, что в течение последних суток к московскому региону летело около 300 дронов. Уточнялось, что большая часть была ликвидирована противовоздушной обороной РФ на дальних подступах, 45 БПЛА были сбиты на подлете к Москве.

За период с вечера 6 июля до 06.30 мск 7 июля, по словам градоначальника, в направлении столичного региона летело более 430 беспилотников. Большая их часть, как сообщал Собянин, была также нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, а 36 БПЛА - уничтожено на подлете к мегаполису. Эта атака стала крупнейшей за два года отмечается в сообщении

Помимо этого, 4 июля сообщалось, что за сутки к московскому региону летело больше 200 БПЛА.

11 марта прошлого года Собянин сообщал, что произошла самая массированная атака беспилотников на столицу. Тогда на подлете к столице сбили 74 дрона, а на разных рубежах в целом - сотни боевых беспилотников.