Москва12 июлВести.Два беспилотных летательных аппарата сбиты расчетами средств противовоздушной обороны Минобороны России на подлете к столице.
О перехвате целей сообщил в MAX мэр Москвы Сергей Собянин.
Два БПЛА уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных службговорится в заявлении
Ранее Собянин сообщил, что за последние сутки в направлении российской столицы летело около 300 БПЛА, большую часть дронов сбили на дальних подступах. 45 беспилотников были поражены на подлете к столице.