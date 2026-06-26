Москва26 июнВести.Расчеты средств противовоздушной обороны сбили два беспилотных летательных аппарата на подлете к Москве.
Информацию об этом опубликовал в мессенджере MAX в 7.23 по московскому времени 26 июня мэр Москвы Сергей Собянин.
Еще два БПЛА, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломковотмечается в сообщении
По данным столичного градоначальника, с начала текущих суток силы ПВО перехватили более 40 беспилотников, летевших к Москве.