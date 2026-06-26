Собянин: ПВО сбила еще два дрона на подлете к Москве

На подлете к Москве уничтожены еще два беспилотника Собянин: ПВО сбила еще два дрона на подлете к Москве

Москва26 июн Вести.Расчеты средств противовоздушной обороны сбили два беспилотных летательных аппарата на подлете к Москве.

Информацию об этом опубликовал в мессенджере MAX в 7.23 по московскому времени 26 июня мэр Москвы Сергей Собянин.

Еще два БПЛА, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков отмечается в сообщении

По данным столичного градоначальника, с начала текущих суток силы ПВО перехватили более 40 беспилотников, летевших к Москве.