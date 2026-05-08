Последняя атака БПЛА на Москву стала одной из самых массовых

ТАСС: атака БПЛА на Москву за минувшие сутки стала одной из самых крупных Последняя атака БПЛА на Москву стала одной из самых массовых

Москва8 мая Вести.Атака беспилотных летательных аппаратов, предпринятая на Москву за минувшие сутки, стала одной из самых массовых с начала этого года. Таковы данные ТАСС на основе информации, опубликованной мэром столицы Сергеем Собяниным.

Так, по его данным, на протяжении суток четверга, 7 мая, силы противовоздушной обороны отразили попытку атак 61 беспилотника говорится в сообщении

До этого самая массовая атаку была зафиксирована 14 марта - тогда уничтожили 65 БПЛА, летевших на Москву.

11 марта 2025 года сообщалось, что была "отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву", по словам Собянина.

55 беспилотников, летевших на столицу, уничтожили 5-7 мая 2025 года.

22-23 сентября в небе над Московским регионом были сбиты 46 БПЛА.