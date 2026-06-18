ТАСС: атака дронов ВСУ на Москву 18 июня стала самой крупной за два года

ТАСС: атака беспилотников на Москву 18 июня стала крупнейшей за два года ТАСС: атака дронов ВСУ на Москву 18 июня стала самой крупной за два года

Москва18 июн Вести.Попытка атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву 18 июня стала самой масштабной за последние несколько лет, сообщает ТАСС со ссылкой на данные, предоставленные мэром столицы Сергеем Собяниным.

С начала суток силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили около 180 дронов, направлявшихся к городу, говорится в публикации.

Работа ПВО продолжается подчеркнул Собянин

Ранее наибольшее количество сбитых беспилотников было зафиксировано 17 мая, когда за первую половину суток система ПВО перехватила и уничтожила 81 вражеский дрон, отмечает агентство.

Мэр также сообщил, что на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Он подчеркнул, что враг предпринимает попытки атаки с раннего утра 18 июня.