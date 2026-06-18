Москва18 июнВести.Попытка атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву 18 июня стала самой масштабной за последние несколько лет, сообщает ТАСС со ссылкой на данные, предоставленные мэром столицы Сергеем Собяниным.
С начала суток силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили около 180 дронов, направлявшихся к городу, говорится в публикации.
Работа ПВО продолжаетсяподчеркнул Собянин
Ранее наибольшее количество сбитых беспилотников было зафиксировано 17 мая, когда за первую половину суток система ПВО перехватила и уничтожила 81 вражеский дрон, отмечает агентство.
Мэр также сообщил, что на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Он подчеркнул, что враг предпринимает попытки атаки с раннего утра 18 июня.