Более 200 украинских беспилотников летело в направлении Московского региона

Собянин: в направлении Московского региона летело более 200 беспилотников ВСУ Более 200 украинских беспилотников летело в направлении Московского региона

Москва16 июл Вести.Более 200 украинских беспилотников летело в направлении Московского региона — большая часть из них была нейтрализована российскими военнослужащими на дальних подступах. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Вражеские атаки были отражены с вечера 15 июля до 9.00 мск 16 июля.

Летело более 200 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 10 вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве написал Собянин в своем канале в мессенджере МАХ

На мечтах падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.