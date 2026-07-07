Москва7 июлВести.Украинские вооруженные формирования направили для атаки на Москву более 430 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), большая часть которых была обезврежена на дальних подступах к столице. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.
С вечера до 6 утра в направлении Московского региона летело более 430 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступахуточнил градоначальник в своем канале в мессенджере MAX
В то же время Собянин подтвердил, что 36 вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве.
Ночью 7 июля в целях безопасности были ограничены полеты в столичных аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский. В Подмосковье объявлен режим беспилотной опасности.