Собянин: более 430 БПЛА были направлены для атаки на Москву

Собянин: в направлении Московского региона ВСУ направили более 430 беспилотников Собянин: более 430 БПЛА были направлены для атаки на Москву

Москва7 июл Вести.Украинские вооруженные формирования направили для атаки на Москву более 430 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), большая часть которых была обезврежена на дальних подступах к столице. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

С вечера до 6 утра в направлении Московского региона летело более 430 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах уточнил градоначальник в своем канале в мессенджере MAX

В то же время Собянин подтвердил, что 36 вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве.

Ночью 7 июля в целях безопасности были ограничены полеты в столичных аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский. В Подмосковье объявлен режим беспилотной опасности.