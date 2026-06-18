Силы ПВО уничтожили 43 БПЛА на подлете к Москве

Собянин: силы ПВО уничтожили 43 БПЛА на подлете к Москве Силы ПВО уничтожили 43 БПЛА на подлете к Москве

Москва18 июн Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 43 украинских беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

43 БПЛА уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Враг предпринимает попытки атаки с раннего утра 18 июня. По словам Собянина, обломки дронов упали на территории ТЦ "Садовод" — зафиксированы незначительные повреждения одного из зданий. Также нескольким беспилотникам удалось достичь МНПЗ — о последствиях не уточнялось.

Атакам подверглась и Московская область. Губернатор Андрей Воробьев заявил о множественных повреждениях в разных муниципалитетах.

Накануне на подлете к столице российские военнослужащие сбили 25 вражеских БПЛА.