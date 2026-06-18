Собянин: на подлете к Москве силы ПВО сбили 33 украинских БПЛА

На подлете к Москве уничтожены 33 украинских БПЛА Собянин: на подлете к Москве силы ПВО сбили 33 украинских БПЛА

Москва18 июн Вести.Средствами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к Москве сбиты еще пять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

ПВО Минобороны продолжает отражать атаки вражеских беспилотников на Москву. Уничтожены еще пять БПЛА отчитался глава мегаполиса в своем канале в мессенджере MAX

По его словам, в результате обломками БПЛА повреждено одно из зданий торгового центра "Садовод", однако никто из людей не пострадал. В то же время несколько беспилотников атаковали Московский нефтезавод. Как уточнил мэр, принимаются меры к ликвидации последствий вражеского удара.

Ранее Собянин сообщал о ликвидации 28 вражеских БПЛА на подлете к Москве. Таким образом 18 июня силы противовоздушной обороны сбили 33 беспилотника.

Ночью 18 июня Росавиация в целях безопасности запретила полеты во всех столичных аэропортах – Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский.