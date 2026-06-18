Одно из зданий ТЦ "Садовод" в Москве повреждено обломками БПЛА

Обломки сбитых БПЛА в Москве повредили одно из зданий ТЦ "Садовод" Одно из зданий ТЦ "Садовод" в Москве повреждено обломками БПЛА

Москва18 июн Вести.В Москве в результате падения обломков сбитых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) повреждено одно из зданий торгового центра "Садовод". Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Уничтожены ещё пять БПЛА. На месте падения обломков на территории торгового центра "Садовод" зафиксированы незначительные повреждения одного из зданий. Пострадавших нет проинформировал градоначальник, добавив, что экстренные службы работают на месте падения обломков БПЛА

Ранее Собянин сообщал о ликвидации 28 вражеских БПЛА на подлете к Москве. Таким образом 18 июня силы противовоздушной обороны сбили 33 беспилотника.