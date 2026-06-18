Андрей Воробьев рассказал о последствиях ночной атаки БПЛА на Московскую область В Жуковском беспилотник попал в жилой дом

Москва18 июн Вести.Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что силы ПВО продолжают отражение массированной атаки беспилотников на регион. По состоянию на утро 18 июня зафиксированы множественные повреждения в разных муниципалитетах, отметил он в своем канале в MAX.

Так, в Жуковском на улице Гагарина беспилотник попал в многоквартирный дом. Повреждены выход на пожарную лестницу между 23 и 24 этажами и две балконные плиты. По предварительным данным, жертв нет. Ведется эвакуация жильцов.

В деревне Степаново (городской округ Электросталь) обломки сбитого БПЛА повредили кровлю частного дома. Легкое ранение плеча получила женщина, от госпитализации она отказалась. На месте работают экстренные службы. Также в Электростали на улице Радио от падения обломков загорелся автомобиль — возгорание оперативно потушили, пострадавших нет.

В Люберцах зафиксированы несколько падений обломков БПЛА. Повреждены здание фитнес-центра и объект в промышленной зоне, пострадавших нет. Еще один фрагмент попал на кровлю ТЦ "Белая Дача" — начался пожар, информация о площади возгорания и пострадавших уточняется.

Кроме того, в Чехове, в деревне Масново-Жуково, БПЛА попал в дачный дом в СНТ — разрушены строение и хозпостройки. Жертв нет. В поселке Крюково обломки упали на несколько дачных участков, степень повреждений устанавливается.

В Павловском Посаде, в СНТ "Дружба" деревни Фатеево, попадание БПЛА привело к возгоранию двух дачных домов. Пожарные работают на месте, по предварительным данным, пострадавших нет.

По словам Воробьева, на всех адресах продолжают работу сотрудники МЧС, правоохранительных органов, медиков и местных администраций.