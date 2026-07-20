Москва20 июлВести.Губернатор Московской области Андрей Воробьев привел данные о последствиях атаки БПЛА, отраженной силами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы.
По данным главы региона, пострадали два человека.
По предварительной информации, один человек получил травмы в Домодедове в результате возгорания частного домаговорится в заявлении губернатора в MAX
Еще один человек пострадал в результате падения беспилотника на трассе М-4.
По информации Андрея Воробьева, основные последствия атаки дронов зафиксированы в Подольске, Домодедове и Одинцовском городском округе.
В результате падения БПЛА несколько пожаров произошло в Подольске: повреждены объекты гражданской инфраструктуры и частный жилой дом в деревне Малое Толбино.
Кроме того, в Одинцове повреждения получили машина и частное домовладение. В настоящее время идет ликвидация последствия атаки БПЛА и обследование территории.