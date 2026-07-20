При атаке БПЛА в Подмосковье ранены два человека Воробьев: в трех округах Подмосковья зафиксированы последствия атаки БПЛА

Москва20 июл Вести.Губернатор Московской области Андрей Воробьев привел данные о последствиях атаки БПЛА, отраженной силами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы.

По данным главы региона, пострадали два человека.

По предварительной информации, один человек получил травмы в Домодедове в результате возгорания частного дома говорится в заявлении губернатора в MAX

Еще один человек пострадал в результате падения беспилотника на трассе М-4.

По информации Андрея Воробьева, основные последствия атаки дронов зафиксированы в Подольске, Домодедове и Одинцовском городском округе.

В результате падения БПЛА несколько пожаров произошло в Подольске: повреждены объекты гражданской инфраструктуры и частный жилой дом в деревне Малое Толбино.

Кроме того, в Одинцове повреждения получили машина и частное домовладение. В настоящее время идет ликвидация последствия атаки БПЛА и обследование территории.