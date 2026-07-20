При атаке БПЛА в Московской области ранены 10 человек

Количество пострадавших при атаке БПЛА на Подмосковье увеличилось до 10 человек При атаке БПЛА в Московской области ранены 10 человек

Москва20 июл Вести.Губернатор Московской области Андрей Воробьев привел в MAX уточненные данные о количестве пострадавших в результате атаки беспилотных летательных аппаратов.

Как стало известно, ранения получили 10 человек, в том числе ребенок. Ранее глава региона сообщал о двух пострадавших.

В Домодедове медицинская помощь потребовалась семерым.

27-летний мужчина с осколочным ранением голени от госпитализации отказался. Еще шестеро пострадавших, в том числе три гражданина Китая, госпитализированы в Домодедовскую больницу говорится в заявлении

Воробьев уточнил, что 74-летнего мужчину с многочисленными осколочными ранениями готовят к переводу в Москву.

У остальных пострадавших диагностировали следующие ранения: 53-летний мужчина получил открытый перелом бедра, 26-летний пациент – ранение голени, трое мужчин – осколочные ранения, характер повреждений пока не уточняется.

В Одинцовском округе у 11-летней девочки диагностирована острая реакция на стресс, в Подольске пострадали женщины 66 и 38 лет. Одной из них оказали помощь на месте, вторая от госпитализации отказалась.

Ранее в СК возбудили уголовное дело после атаки БПЛА на столичный регион, произошедшее квалифицировали по статье о теракте.