Три гражданина Китая госпитализированы после атаки БПЛА в Домодедове

В подмосковном Домодедове при атаке БПЛА пострадали три гражданина Китая Три гражданина Китая госпитализированы после атаки БПЛА в Домодедове

Москва20 июл Вести.В числе пострадавших в результате ночной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в городе Домодедово Московской области есть трое граждан КНР, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Шестеро пострадавших, в том числе три гражданина Китая, госпитализированы в Домодедовскую больницу написал он в мессенджере MAX

Всего, по уточненной информации, в результате атаки беспилотников в Подмосковье ранения различной степени тяжести получили десять человек, в том числе один ребенок.

В Домодедове помощь потребовалась семерым. 27-летний мужчина получил осколочное ранение голени, однако от госпитализации отказался. Шесть человек поместили в стационар. По данным Воробьева, одного из них, мужчину 74 лет с множественными осколочными ранениями, готовят к переводу в лечебное учреждение Москвы.

Среди пострадавших – 53-летний мужчина с открытым переломом бедра, 26-летний мужчина с ранением голени и еще трое мужчин, у которых диагностированы осколочные ранения.

В Одинцовском округе пострадала 11-летняя девочка – у нее выявлена острая реакция на стресс. Госпитализация в этом случае не потребовалась.

В Подольске пострадали две женщины, 66 и 38 лет. Первая получила ссадины лица и гематому, помощь ей оказали на месте, вторая от госпитализации отказалась.

Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь, заверил Воробьев.

По факту массированной атаки БПЛА в Московской области возбуждено уголовное дело о теракте.