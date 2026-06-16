Москва16 июн Вести.СК России расследует преступления украинских формирований, в результате которых пострадали 6 жителей Подмосковья, в том числе несовершеннолетняя. Об этом сообщает Информационный центр федерального ведомства.

В Московской области в ходе агрессии ВФУ пострадали 6 мирных жителей, включая 13-летнюю девочку… Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений говорится в Telegram-канале СКР

Противник атаковал столичный регион с применением БПЛА в ночь на 16 июня и утром во вторник. Как сообщил губернатор Андрей Воробьев, в результате в Электростали пострадали четверо мужчин, двоим из них потребовалась госпитализация. Еще один мирный житель ранен в Котельниках, девочка-подросток получила колото-резаную рану левого бедра в деревне Цибино.

Один из БПЛА повредил объект Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ).