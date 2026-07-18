До 61 выросло количество пострадавших при ударах ВСУ по Электростали и Ногинску

Количество пострадавших при ударах ВСУ по Подмосковью выросло до 61 До 61 выросло количество пострадавших при ударах ВСУ по Электростали и Ногинску

Москва18 июл Вести.В результате украинских атак по складу Wildberries в Электростали и территории нефтебазы в Ногинске пострадал 61 человек, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По уточненной информации, в результате атаки беспилотных летательных аппаратов пострадал 61 человек… Больше всего людей пострадали в Электростали — 57 человек. Еще четверо — на территории Ногинска написал глава региона в мессенджере МАХ

Он добавил, что 20 пострадавших в госпитализации не нуждаются, им назначено амбулаторное лечение. 31 человек находится в состоянии средней степени тяжести, еще 9 – в тяжелом состоянии.

Большинство – с осколочными и минно-взрывными ранениями, ЧМТ, переломами, ожогами и отправлением продуктами горения. Все получают медицинскую помощь в полном объеме.

ВСУ атаковали Подмосковье рано утром 18 июля, в субботу. После вражеских ударов на территории НПЗ в Ногинске начался пожар. В целях безопасности был эвакуирован роддом.

Также целью противника стал логистический центр WB в Электростали. Там погиб один человек.