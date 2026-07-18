ВСУ ударили по логистическим центрам WB в Котовске и Электростали. Что известно

Москва18 июл Вести.В ночь на 18 июля логистические центры компании Wildberries в Котовске Тамбовской области и Электростали Московской области были атакованы беспилотниками ВСУ. В результате произошедшего вспыхнули пожары, тушение которых все еще продолжается.

После удара по комплексу компании в Котовске погибли семь человек, еще 25 пострадали.

По словам губернатора Тамбовской области Евгения Первышова, произошедшее - это целенаправленная террористическая атака с нанесением максимально ущерба человеческим жизням.

По свидетельствам очевидцев, беспилотники намеренно били по эвакуационным выходам - это случилось в тот момент, когда сотрудники пытались покинуть здание.

В настоящее время из тел пострадавших врачи извлекают металлические шарики, которыми были начинены украинские беспилотники. Известно, что из 25 пациентов семь находятся в критическом состоянии.

В Тамбовскую область по инициативе главы Минздрава РФ Михаила Мурашко будут направлены бригады Центра медицины катастроф. Для соблюдения прав граждан после атаки БПЛА региональная прокуратура открыла горячую линию.

При атаке на склад в Электростали пострадали 37 человек. По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, позднее один из раненых скончался в больнице.

На данный момент 30 пострадавших размещены в больницах Москвы и Подмосковья, восемь из них находятся в тяжелом состоянии.

Кроме того, обломки сбитого БПЛА упали на здание детского сада, спровоцировав возгорание. Пожар удалось локализовать, никто не пострадал.

Глава "РВБ" Татьяна Ким назвала атаку беспилотников на логистические центры Wildberries ужасным событием и пообещала помощь пострадавшим.

Компания приостановила продажу товаров, находившихся на пострадавших логистических объектах.

Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по статье о теракте.

Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова сообщила, что все собранные материалы о преднамеренных ударах по гражданским объектам и мирным гражданам переданы верховному комиссару ООН по правам человека.