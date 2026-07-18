Глава "РВБ" пообещала поддержку пострадавшим при атаке на склады WB Татьяна Ким пообещала поддержать пострадавших при атаке на склады WB

Москва18 июл Вести.Атаку беспилотников ВСУ на логистические центры Wildberries в Тамбовской и Московской области основательница компании и глава "РВБ" Татьяна Ким назвал ужасным событием. О помощи всем пострадавшим она написала в своем Telegram-канале.

Ужасная ночь, ужасные события для нашей компании и для нашей страны. Это боль, которую нельзя передать словами. Соболезную всем родным и близким погибших, мы обязательно поможем их семьям. Пострадавшим окажем всю необходимую поддержку говорится в сообщении

Логистические комплексы компании в Котовске (Тамбовская область) и Электростали (Московская область) подверглись беспилотной атаке, в результате произошедшего вспыхнули пожары. Есть погибшие и пострадавшие.