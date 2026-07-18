Москва18 июлВести.Атаку беспилотников ВСУ на логистические центры Wildberries в Тамбовской и Московской области основательница компании и глава "РВБ" Татьяна Ким назвал ужасным событием. О помощи всем пострадавшим она написала в своем Telegram-канале.
Ужасная ночь, ужасные события для нашей компании и для нашей страны. Это боль, которую нельзя передать словами. Соболезную всем родным и близким погибших, мы обязательно поможем их семьям. Пострадавшим окажем всю необходимую поддержкуговорится в сообщении
Логистические комплексы компании в Котовске (Тамбовская область) и Электростали (Московская область) подверглись беспилотной атаке, в результате произошедшего вспыхнули пожары. Есть погибшие и пострадавшие.