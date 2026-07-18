Губернатор Тамбовской области посетил пострадавших при атаке ВСУ по складу WB

Губернатор Тамбовской области посетил пострадавших при атаке ВСУ по складу WB Губернатор Тамбовской области посетил пострадавших при атаке ВСУ по складу WB

Москва18 июл Вести.Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов посетил мирных граждан, пострадавших в результате атаки украинских БПЛА по складу Wildberries в Котовске. Об этом сообщило региональное правительство.

Евгений Первышов посетил пострадавших при атаке беспилотников на Котовск, которые размещены в Тамбовской областной клинической больнице имени В.Д. Бабенко сказано в сообщении, опубликованном в канале правительства в мессенджере МАХ

Рано утром 18 июля украинские боевики с применением БПЛА, оснащенных поражающими элементами в виде металлических шариков, ударили по логистическим центрам WB в Котовске и подмосковной Электростали. В результате киевской агрессии в Котовске погибли 7 человек, еще 25 пострадали; в Подмосковье погиб 1 человек, пострадали 37.

По факту вражеских ударов были возбуждены уголовные дела о терактах.

Также для пострадавших открыта горячая линия.