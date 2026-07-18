Москва18 июлВести.Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов посетил мирных граждан, пострадавших в результате атаки украинских БПЛА по складу Wildberries в Котовске. Об этом сообщило региональное правительство.
Евгений Первышов посетил пострадавших при атаке беспилотников на Котовск, которые размещены в Тамбовской областной клинической больнице имени В.Д. Бабенкосказано в сообщении, опубликованном в канале правительства в мессенджере МАХ
Рано утром 18 июля украинские боевики с применением БПЛА, оснащенных поражающими элементами в виде металлических шариков, ударили по логистическим центрам WB в Котовске и подмосковной Электростали. В результате киевской агрессии в Котовске погибли 7 человек, еще 25 пострадали; в Подмосковье погиб 1 человек, пострадали 37.
По факту вражеских ударов были возбуждены уголовные дела о терактах.
Также для пострадавших открыта горячая линия.