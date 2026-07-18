Москва18 июлВести.Украинские беспилотники, которые атаковали логистический комплекс Wildberries в Котовске, были оснащены поражающими элементами. Об этом сообщил губернатор Тамбовской области Евгений Первышов.
Беспилотные летательные аппараты, которые нанесли удар по складу Wildberries, были снаряжены поражающими элементами [в виде металлических шариков] для большего числа жертвнаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
Рано утром 18 июля украинские боевики с применением беспилотников ударили по логистическим центрам WB в Котовске и подмосковной Электростали. В результате киевской агрессии в Котовске погибли 7 человек, еще 25 пострадали; в Подмосковье пострадали 26 мирных граждан.
По факту вражеских ударов были возбуждены уголовные дела о терактах.
Также для пострадавших открыта горячая линия.