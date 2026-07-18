БПЛА, атаковавшие склад WB в Котовске, были оснащены поражающими элементами

Дроны, атаковавшие склад WB в Котовске, были оснащены поражающими элементами БПЛА, атаковавшие склад WB в Котовске, были оснащены поражающими элементами

Москва18 июл Вести.Украинские беспилотники, которые атаковали логистический комплекс Wildberries в Котовске, были оснащены поражающими элементами. Об этом сообщил губернатор Тамбовской области Евгений Первышов.

Беспилотные летательные аппараты, которые нанесли удар по складу Wildberries, были снаряжены поражающими элементами [в виде металлических шариков] для большего числа жертв написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Рано утром 18 июля украинские боевики с применением беспилотников ударили по логистическим центрам WB в Котовске и подмосковной Электростали. В результате киевской агрессии в Котовске погибли 7 человек, еще 25 пострадали; в Подмосковье пострадали 26 мирных граждан.

По факту вражеских ударов были возбуждены уголовные дела о терактах.

Также для пострадавших открыта горячая линия.