Эксперт рассказал, кто мог организовать атаку ВСУ на склад WB в Котовске Эксперт Матвийчук: атаковать склад WB в Котовске могли спящие ячейки Киева

Москва18 июл Вести.За атакой украинских беспилотных летательных аппаратов на склад Wildberries в Котовске Тамбовской области могут стоять спящие ячейки Киева. Такое предположение сделал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

В беседе с NEWS.ru он отметил, что, вероятнее всего, речь идет о комбинированном ударе с использованием дальнобойных БПЛА, запущенных с территории Украины.

Я также не отрицаю возможности, что за атакой на Тамбовскую область могут стоять спящие ячейки ВСУ и изменников родины, которые могли готовить этот теракт внутри России сказал он

Утром 18 июля боевики киевского режима с применением БПЛА, оснащенных поражающими элементами в виде металлических шариков, ударили по логистическим центрам WB в Котовске и подмосковной Электростали. В результате атаки в Котовске погибли 7 человек, еще 25 пострадали; в Подмосковье один человек погиб, еще 37 пострадали.

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