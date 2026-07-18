Военкор Коц объяснил причины террористического удара по Wildberries Коц: ВСУ хотели раскачать ситуацию в РФ атакой на склад Wildberries в Котовске

Москва18 июл Вести.Военный корреспондент Александр Коц в своем канале в MAX объяснил причины атаки на логистический комплекс Wildberries в Котовске Тамбовской области, в результате которого погибли семь сотрудников.

Крупнейший маркетплейс страны — это миллионы заказов в сутки, миллионы продавцов, налоги, занятость. Разбить хаб — значит поднять сроки доставки, обрушить оборот малого и среднего бизнеса, спровоцировать волну возвратов и претензий. На это расчет: чтобы обычный человек — тот, кто ждет посылку, и тот, кто на этой посылке кормит семью, — начал искать виноватых внутри страны пояснил он

Военкор напомнил, что Wildberries еще в начале июля переписал оферту. Компания отказала продавцам в компенсации ущерба от БПЛА, назвав это форс-мажором.

Вторым фактором Коц назвал психологию. Он напомнил, что склад маркетплейса — символ мирной жизни.

Ударить сюда — сказать русскому обывателю в Тамбове и Электростали: тыла у тебя нет. Отсюда и поражающие элементы. Задача — не разрушить бетон, а насытить палаты ожоговых и травматологических отделений отметил Коц

Третий фактор, по мнению военкора, - это апокалиптические кадры черного столба над Подмосковьем, который виден за десятки километров.

Четвертое - прикрытие фейком про "военные грузы". Коц отметил, что по такой логике "военным объектом" может стать "любой мешок в любом уголке страны — от почтового отделения до аптеки".

Ранее сообщалось, что в результате удара БПЛА ВСУ по Котовску двадцать пять человек пострадали, из них 23 госпитализированы, один - в крайне тяжелом состоянии, шестеро — в тяжелом, 16 — в состоянии средней тяжести. Кроме того, киевский режим нанес удар по распределительному центру Wildberries в подмосковной Электростали, в результате атаки ранения получили 24 человека.